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8 ноября 201919:20

Сбой в работе "Сбербанка онлайн" устранен

Global Look Press

Специалисты Сбербанка устранили сбой в работе системы "Сбербанк онлайн" и в устройствах самообслуживания (в том числе банкоматах).

"Все системы банка работают в штатном режиме", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее клиенты банка сообщали, что не могут зайти в приложение "Сбербанк онлайн". По данным портала Downdetector.ru, который специализируется на мониторинге популярных интернет-сайтов, проблемы начались около 16 часов по московскому времени. Около 75% пользователей сообщали, что не могут войти в приложение, а 15% жаловались на проблемы в работе всех сервисов банка. Сложности с доступом наблюдались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Волгограда, Краснодара и ряда других российских городов.

Позднее в пресс-службе подтвердили, что сбой коснулся также устройств самообслуживания, однако офисы банка проблема не затронула.

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