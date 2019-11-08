Серьга для носа и кровать: вещи солиста The Prodigy проданы в счет его долгов

Покойный солист The Prodigy Кит Флинт после смерти оставил непогашенные долги, за которые пришлось расплачиваться его наследникам. Чтобы разобраться с задолженностью, вещи музыканта были распроданы на аукционе.

На продажу выставили 170 лотов общей стоимостью около 350 тысяч фунтов стерлингов (примерно 28,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Sky News. В числе реализованных вещей Флинта кольцо для носа, дизайнерская кровать, мотоциклетные костюмы и шлем, коллекция ювелирных колец.

Самым дорогим лотом оказались три статуэтки MTV Awards, которые приобрел один покупатель за 17 тысяч фунтов (около 1,4 миллиона рублей). Также была продана большая стальная модель муравья, который является символом группы The Prodigy.

Кит Флинт умер 4 марта 2019 года в возрасте 49 лет. Его тело обнаружили в собственном доме в городке Данмоу. Перед смертью музыкант пребывал в состоянии депрессии, вызванной расставанием с женой. В крови Флинта посмертный анализ выявил следы алкоголя и наркотиков.