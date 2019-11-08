Доменико Тедеско: надеюсь, "Крылья" нам не забьют, мы хорошо подготовились

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов".

"Команда подходит к матчу в хорошем состоянии. Сыграть в субботу готовы все, кроме Ильи Кутепова, – заявил Тедеско, слова которого приводит пресс-служба "Спартака". – У него мышечное повреждение, но травма не очень серьезная. Врачи с ним работают".

Форвард "Крыльев" Соболев? Это классный нападающий. Он не только забивает, но и создает моменты партнерам. "Крылья" вообще хороши в контратаках, много подают с флангов. Но, надеюсь, в матче с нами они не забьют, потому что мы хорошо подготовились", – подытожил наставник "красно-белых".

Напомним, матч "Спартак" – "Крылья Советов" состоится в субботу, 9 ноября, и пройдет на поле "Открытие Арены" в Москве, начало – в 19:00 по московскому времени. В активе обеих команд по 18 очков, они делят 7-10 места с "Оренбургом" и "Уралом".