На севере Петербурга в квартире обнаружены гранаты: жильцов дома эвакуируют

В одной из квартир на севере Санкт-Петербурга обнаружено несколько гранат. В настоящее время проводится эвакуация жильцов.

Как рассказал "Интерфакс" источник, гранаты нашел арендодатель при осмотре квартиры после того, как из нее съехал квартирант. Из жилого помещения по улице Карпинского изъяты три гранаты Ф-1, а также две упаковки патронов по десять штук в каждой.