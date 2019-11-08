Спрос на билеты зашкаливает: сколько стоит проехаться в поезде по Крымскому мосту

Сегодня, 8 ноября, в 8 утра по московскому времени стартовали продажи железнодорожных билетов в Крым. И за первые девять часов их уже куплено более трех тысяч. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд, который отправится из Петербурга в Севастополь 23-го декабря, а уже 24-го стартует состав Москва-Симферополь. Стоимость места в купе — от трех тысяч рублей.

Запуск железнодорожного сообщения с материком на полуострове ждут с 2014 года. Сейчас вокзалы Крыма практически все время пустуют, здесь ходят только пригородные электрички. Но уже в конце декабря на эти перроны придут поезда из Санкт-Петербурга и Москвы.

За долгожданным билетом на поезд из Симферополя в Москву Светлана Бархатова пришла еще до рассвета, в 6 часов утра. В столицу женщина поедет в гости к семье.

В кассах полуострова сегодня настоящий ажиотаж. Люди выстраиваются в очереди. Сайт компании-перевозчика из-за огромного количества желающих купить билет работает с перебоями. Только за первый день было продано больше трех тысяч билетов. Кто-то едет с детьми к родным на новогодние каникул, кто-то уже поспешил сдать билеты на самолет.

С материка на полуостров поезда поедут по двум маршрутам: Санкт-Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь. Они пройдут через Волгоград и Ростов-на-Дону, дальше Тамань и оттуда по Крымскому мосту в Керчь.

"Вагоны оснащены всем необходимым по самым современным требованиям. В каждом из них есть места для маломобильных пассажиров, кондиционеры, биотуалеты", — рассказал гендиректор компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.

Первый поезд в Крым отправится из северной столицы 23 декабря. Он пройдет через всю центральную Россию до Севастополя за 43 часа. Впервые состав по такому маршруту отправился еще 125 лет назад. После Великой Отечественной войны поезд №7 Ленинград-Севастополь ходил круглый год и за 55 лет перевез 15 миллионов пассажиров. Теперь исторический маршрут открыт вновь.

"С материковой части России первой станцией будет Тамань-Пассажирская", — прокомментировал первый заместитель начальника Дирекции по обслуживанию пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога" Михаил Куликов.

Комфортабельные двухэтажные поезда поедут в Крым из Москвы на следующий день — 24 декабря. Цена билета составляет от 3 до 9 тысяч рублей. Стоимость зависит от выбранного места. Самые дешевые — верхние полки в купе. Цены будут меняться в зависимости от сезона. Нижняя полка стоит 5235 рублей, верхняя — 3722 рубля.

К встрече поездов, которые уже получили официальное название "Таврия", в Крыму готовились пять лет. На полуострове ремонтировали вокзалы и станции, обновили 300 километров железной дороги.

"Вокзал Севастополя полностью готов к приему пассажиров дальнего следования. Произведен ремонт фасада, архитектурных элементов, внутренних помещений. Мы готовы к информационному обслуживанию, открыты кассы дальнего следования", — рассказала начальник железнодорожного вокзала в Севастополе Елена Альзоба

Строительство Крымского моста почти завершено. Сейчас по его железнодорожной части проходят технические составы. Они тестируют опоры моста тяжелой нагрузкой и шлифуют рельсы, по которым и пойдут поезда.

На большой стройке через Керченский пролив сейчас устанавливаются шумозащитные экраны и стойки освещения. После этого Крым будет полностью готов принимать первых пассажиров.