Кирилл Новиков стал главным тренером ФК "Динамо"

Совет директоров футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердил Кирилла Новикова на посту главного тренера бело-голубых. Контракт с 38-летним специалистом заключен до конца сезона-2019/20. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Напомним, что Новиков сменил в "Динамо" Дмитрия Хохлова, уволенного за неудовлетворительные результаты команды в первой части чемпионата РПЛ. 8 октября 2019 года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.

Под руководством нового наставника динамовцы провели три матча в чемпионате России. Команда Новикова победила ЦСКА, а также сыграла вничью с "Краснодаром" и "Ахматом".

После 15 туров "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков.