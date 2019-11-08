"Ахмат" и "Урал" не выявили победителя в Грозном

Второй круг чемпионата России по футболу открылся матчем в Грозном между местным "Ахматом" и екатеринбургским "Уралом". Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Игра 16-го тура завершилась вничью – 0:0.

В первом тайме команды практически не создали реальных угроз. После перерыва опаснее выглядели гости. Отличный момент упустил Андрей Егорычев, выскочивший один на один с Евгением Городовым, но не сумевший переиграть вратарь хозяев поля. Впрочем, и грозненцы действовали порой остро, но добиться положительного для себя результата не смогли.

"Урал" набрал 19 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с 15 баллами идет 14-м.