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8 ноября 201921:58

В Москве полицейские задержали похитителей человека

Global Look Press

Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины в дилерском автоцентре на Рублевском шоссе.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Сообщается, что тревожное сообщение о том, что двое неизвестных связали и силой посадили в автомобиль мужчину, поступил в полицию 8 ноября в 17:15 мск.

Был объявлен план "Перехват" по городу, в результате чего оперативниками уголовного розыска и сотрудниками дорожно-патрульной службы столичного Западного административного округа, машина и ее пассажиры были быстро задержаны. На заднем сидении был обнаружен связанный заложник.

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