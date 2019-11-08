"Ювентус" положил глаз на Алексея Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук заинтересовал руководство туринского "Ювентуса". Итальянцев впечатлила игра 24-летнего футболиста против "старой синьоры" в двух встречах Лиги чемпионов.

Напомним, что Алексей Миранчук дважды поразил ворота "Ювентуса". Как сообщает Calciomercato, полузащитник красно-зеленых попал в сферу интересов итальянского клуба.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 15 встреч на клубном уровне. В его активе восемь голов и две результативные передачи. Контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до 2021 года.