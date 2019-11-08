Генпрокурор преткновения: парламент Молдавии готовится отправить в отставку кабмин

Фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал депутат ПСРМ Василий Боля, пояснив, что этот шаг предпринят в связи с законопроектом правительства, изменяющий порядок назначения генерального прокурора страны.

По конституции генпрокурор назначается президентом Молдавии по представлению Высшего совета прокуроров. Однако поскольку назначенная министерством юстиции комиссия не справилась с этой задачей, кабинет министров под свою ответственность внес поправки в закон о прокуратуре, согласно которым кандидатов будет предлагать премьер-министр республики.

Инициативу ПСРМ поддержала оппозиционная Демократическая партия. В итоге решено, что возможная отставка правительства будет обсуждаться в ближайшие дни на следующем заседании парламента.