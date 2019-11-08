Гэри Беттмэн: для НХЛ Олимпиады невероятно разрушительны

Глава Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался по поводу участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх. По мнению спортивного чиновника, самые престижные соревнования в мире пагубно сказываются на регулярных чемпионатах заокеанской лиги.

"Участие в Олимпиадах – это сложная задача. Знаю, что многие игроки хотели бы в них участвовать. Но мы пришли к тому, что участие в Олимпиаде невероятно разрушительно для НХЛ", – цитирует Беттмэна "Спорт-экспресс".

Напомним, что на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане хоккеисты НХЛ не выступали. На данный момент ведутся переговоры между руководством Национальной хоккейной лиги и профсоюзом игроков по поводу участия спортсменов в Олимпийских играх-2022, которые пройдут в китайском Пекине.