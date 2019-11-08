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8 ноября 201923:22

Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу

Global Look Press

Суд в Бразилии постановил, что отбывающий заключение за совершение коррупционных преступлений бывший президент страны Лула да Силва должен быть освобожден из тюрьмы.

Накануне Федеральный верховный суд Бразилии вынес решение, позволяющее экс-главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения всеми предусмотренными законом инстанциями апелляций по его делу, передает ТАСС.

Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле текущего года Верховный суд страны сократил срок его тюремного заключения с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Сам Лула да Силва все предъявленные ему обвинения категорически отвергает, называя их политически мотивированными.

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