Защитнику "Колорадо" Задорову диагностировали перелом челюсти

Российского хоккеиста "Колорадо Эвеланш" Никиту Задорова в ближайшее время ожидает операция. У защитника диагностировали перелом челюсти. О сроках восстановления игрока пока не сообщается.

О диагнозе Задорова стало известно порталу Denver Sports. Российский защитник был травмирован во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нэшвилл Предаторз", который завершился победой "лавин" со счетом 9:4. Во втором периоде шайба после броска соперника попала в лицо россиянину.

В нынешнем сезоне Задоров провел 15 игр, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.