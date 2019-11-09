На Подмосковье опускается туман

В пятницу. 8 ноября, вечером Главное управление МЧС России по Московской области распространило для жителей региона предупреждение о сильном тумане. В соответствии с прогнозом метеорологов, с 21:00 8 ноября до 8 часов утра 9 ноября в Подмосковье ожидается туман с видимостью 200-700 метров.

В ведомстве предупредили, что в этот период пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям — снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары, воздерживаться от перестроений и обгонов, передает ТАСС.