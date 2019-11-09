"Витесс" Слуцкого потерпел третье поражение подряд

В 13-м туре чемпионата Нидерландов по футболу "Витесс" принимал на своем поле "Гронинген". Гости добились победы над командой российского тренера Леонида Слуцкого со счетом 2:1.

"Витесс" потерпел третье поражение подряд в первенстве страны. У победителей дубль оформил Йоэль Асоро (13-я и 31-я минуты). Единственный гол у хозяев поля оказался на счету Брайана Линссена (49-я).

После 13 туров "Витесс" занимает пятое место, набрав 23 очка. "Гронинген" с 20 баллами вышел на шестую позицию.