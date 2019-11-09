Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет. Сейчас юбиляр занята подготовкой к большому праздничному концерту, трансляцию которого будет вести телеканал "Россия 1".

Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом, и уже в пятилетнем возрасте сочинила свою первую пьесу для фортепиано — "Петухи поют", а свои первые песни она написала, находясь в эвакуации в Караганде.

В 1943 году Александра Пахмутова переехала в Москву, где поступила в Центральную музыкальную школу, а в 1953 году она окончила Московскую консерваторию по классу композиции профессора Виссариона Шебалина, позже — аспирантуру.

Первой песней Александры Николаевны, которая была упомянута в печати, стала "Походная кавалерийская" на стихи Юлии Друниной, после нее последовала длинная вереница всенародно любимых произведений, большинство из которых были написаны в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Всего на счету композитора – около 400 песен. Композиции Александры Николаевны считают своими люди самых разных профессий — военные, космонавты, летчики, спортсмены, строители, напоминает ТАСС.

Несмотря на творческую занятость, Александра Пахмутова всегда активно участвовала в общественной жизни. Так, она возглавляла Союз композиторов, была депутатом Моссовета и Верховного совета РСФСР, входила в состав Президиума Верховного совета РСФСР. В настоящее время Александра Николаевна является почетным членом Патриаршего совета по культуре Русской Православной Церкви.

Свой юбилей Александра Пахмутова отметит в кругу друзей на сцене Большого театра. В ходе праздника прозвучат ее знаменитые песни и симфонические сочинения. Ожидается и премьера — — фрагменты новых балетов. Любимые миллионами россиян песни в большом концерте исполнят те, кого выбрала сама автор: на сцену выйдут и Денис Мацуев, и Николай Басков, споют и совсем неожиданные гости. А всего за время концерта на главной сцене страны выступят более 1000 музыкантов.

Увидеть историческое событие можно будет на телеканале "Россия 1". Прямая трансляция начнется 10 ноября в 17:00.