Шайба Кучерова помогла "Тампе" одолеть "Баффало"

Матчем в Стокгольме на "Эрикссон Глоб-Арене" между "Баффало Сэйбрз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" оказались сильнее "буйволов" со счетом 3:2.

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров стал автором первой шайбы в этой встрече. Она оказалась для него уже пятой в нынешнем сезоне. Его соотечественники Александр Волков и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Российский вратарь "молний" Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22. Помимо Кучерова за "Лайтнинг" отличились Алекс Киллорн и Янни Гурд. У "Баффало" дубль оформил Сэм Райнхарт.

Отметим, что встреча "Тампы" и Сэйбрз" прошла в Стокгольме в рамках 2019 NHL Global Series.