Баскетболисты ЦСКА уступили АСВЕЛу в Евролиге

В Лионе завершилась встреча седьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между местным клубом АСВЕЛ и московским ЦСКА. В самой концовке игры подопечные Димитриса Итудиса упустили победу, проиграв сопернику со счетом 66:67 (17:12, 13:21, 22:17, 14:17).

Самыми результативным игроком в армейском составе стал Майк Джеймс, набравший 14 очков. У хозяев паркета лучшим оказался Рихардс Ломажс с 15 баллами.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с турецким "Фенербахче". Встреча между ними состоится в Москве 15 ноября.