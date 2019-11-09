Кубок мира. Велогонщицы Шмелева и Роговая выиграли командный спринт

На втором этапе Кубка мира по велоспорту, который проходит на треке в шотландском Глазго, российские велогонщицы Дарья Шмелева и Екатерина Роговая завоевали золотые медали в командном спринте.

В финале соревнований россиянки показали лучший результат дня – 32,739 секунды. Вторыми стали представительницы Китая Чжун Тяньши и Вэй Чжуань (32,792)​​​. Леа Фридрих и Полин Грабош из Германии завоевали бронзовые награды.

Второй этап Кубка мира по велоспорту завершится 10 ноября.