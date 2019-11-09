Димитрис Итудис: ЦСКА совершил слишком много потерь

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис назвал причины поражения от французского клуба АСВЕЛ в седьмом туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. По мнению греческого специалиста, у армейских игроков возникли проблемы с реализацией бросков и штрафных.

"Победа могла достаться как нам, так и сопернику. Мы, к сожалению, промазали открытые броски, а также штрафные. К тому же совершили слишком много потерь", – цитирует Итудиса пресс-служба клуба.

Напомним, что ЦСКА в гостях уступил АСВЕЛу со счетом 66:67 в рамках седьмого тура баскетбольной Евролиги.