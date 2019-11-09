Российские хоккеисты вышли в финал юниорского Кубка вызова

В канадском Суифт-Карренте завершилась полуфинальная встреча Мирового кубка вызова между юниорскими сборными России и Чехии, за которые выступают игроки не старше 17 лет. Российские хоккеисты одержали уверенную победу со счетом 4:0 и вышли в финал турнира.

За сборную России дубль оформил Федор Свечков (35-я и 59-я минуты). Еще по голу записали на свой счет Данила Юров (8-я) и Даниил Лазутин (47-я). Вратарь Павел Канаев отразил в этой встрече 21 бросок.

В другом полуфинале канадские юниоры сразятся с американцами. Финал и матч за третье место состоятся 10 ноября. Напомним, что в прошлом году сборная России выиграла Кубок вызова, победив в финале финскую команду.