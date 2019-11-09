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9 ноября 201906:21

В Екатеринбурге прошла акция "Ночь карьеры" для выпускников вузов

В Екатеринбурге прошла акция "Ночь карьеры" для выпускников вузов

Тысячи студентов Екатеринбурга этой ночью вступили в борьбу за работодателей. В столице Урала прошла акция "Ночь карьеры". Выпускники вузов за пять часов попробовали найти себе работу.

На территории "Ельцин-центра" почти 50 компаний развернули свои площадки. Там их представители рассказали о вакансиях и провели экспресс-собеседования. С идеей организовать такое мероприятие выступили студенты Уральского федерального университета еще летом этого года, тогда их предложение поддержал Владимир Путин.

Теперь к этой акции планируют присоединиться и другие вузы по всей стране. Весной будущего года "Ночь карьеры" пройдет в 30 городах, среди которых Екатеринбург, Москва, Петербург, Казань и Владивосток.

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