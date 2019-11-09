В Боливии продолжаются беспорядки

Некоторые боливийские полицейские присоединились к протестам в стране, президент Эво Моралес проводит экстренное совещание, сообщает издание El Deber. По его данным, на улицы Санта-Круса и Сукре вышли представители правоохранительных органов, недовольные затянувшимся протестами в стране.

Командование боливийской полиции заявляет об отсутствии бунта в ее рядах, сообщает агентство ABI со ссылкой на полицию. "Информируем общество, что сотрудники полиции находятся на своих местах и не бунтуют, как указывают некоторые СМИ", — приводит издание заявление правоохранителей.

Данные проверки подсчёта голосов на выборах президента Боливии со стороны Организации американских государств станут известны 12-13 ноября, сообщает агентство ABI со ссылкой на главу МИД страны Диего Пэри. Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протесты продолжаются и в настоящее время, заключает телеканал "Россия 24".