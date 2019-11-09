Семья Лисовых вернулась в Хабаровск

Россиянин Денис Лисов с тремя дочерьми, за чьей судьбой пристально следили в нашей стране, прилетел в Хабаровск. Ему предстоит заново оформить все необходимые для жизни на родине документы, в том числе, регистрацию.

Также необходимо отправить детей в школу и детский сад, самому — устроиться на работу. Местные власти намерены оказать всю необходимую поддержку, как с бумагами, так и с получением пособий и пенсии, сообщает телеканал "Россия 24".

Путь в Россию для Лисовых получился очень долгим. Они жили в Швеции, несколько лет назад жена Дениса оказалась в больнице с тяжёлым психическим заболеванием. Местные власти решили, что муж не может в одиночку ухаживать за детьми и отдали их в семью выходцев из Ливана.

Этой весной во время очередного посещения Лисов забрал детей и уехал с ними в Польшу, где суд встал на сторону россиян, и не стал возвращать детей в Швецию, где их объявили в розыск. После этого семья смогла вылететь на Родину.