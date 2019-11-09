Украина вновь затягивает процесс разведения сил на Донбассе

В субботу должно состояться разведение сил в Донбассе возле населённого пункта Петровское — согласно заявлению ОБСЕ, оно начнётся в час по московскому времени. В самопровозглашённой Донецкой республике подтверждают готовность к этой операции. В регионе надеются, что свои обязательства выполнит и Киев, отмечает телеканал "Россия 24".

Но военное или политическое руководство Украины до сих пор официально не огласили свою позицию по вопросу. Есть только заявление пресс-службы штаба украинской силовой операции в Донбассе. Всё решится уже через несколько часов.