Эво Моралес призвал боливийцев к сплочению

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что в стране может быть предпринята попытка государственного переворота, и призвал боливийцев к сплочению.

В своем Twitter глава государства написал, что группы агрессивно настроенных лиц, покушающиеся на конституционный порядок, ставят демократию под угрозу. "Перед лицом международного сообщества решительно отвергаем это покушение на правовое государство", — цитирует высказывание Эво Моралеса РИА Новости.

Ранее власти страны заявили, что не будут вводить в войска в охваченные беспорядками города, где к протестующим присоединились полицейские: правительство запретило армии начинать где-либо операции. При этом командование боливийской полиции заявляет об отсутствии бунта в ее рядах.

Как сообщалось, протесты в Боливии вспыхнули после подсчета голосов на выборах президента и с тех пор не прекращаются. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу в первом туре одержал действующий президент страны Эво Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.