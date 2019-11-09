В Смоленской области глава района погиб, помогая соседям тушить пожар

В Смоленской области погиб при тушении пожара в чужом частном доме глава Холм-Жирковского района Олег Макаров. Ему было 60 лет.

Пожар произошел накануне вечером — по сообщению регионального главка МЧС, на месте работали две автоцистерны и четверо пожарных. Олег Макаров погиб, помогая соседям через дорогу тушить их дом, передает ТАСС. Сообщается, что он пытался ликвидировать возгорание подручными средствами, помогал соседям выносить имущество. В какой-то момент глава района почувствовал себя плохо, его доставили в больницу, где он позже скончался.

Двухквартирный дом выгорел практически полностью, причины возгорания предстоит установить экспертам. Глава Смоленской области Алексей Островский в своем "Твиттере" назвал Макарова очень достойным человеком, добавив, что обязательно примет участие в прощании с ним.