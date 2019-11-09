Зеленский: украинцы изобрели компакт-диск, почтовый индекс, трамвай, PayPal и WhatsApp

Президент Украины Владимир Зеленский в приветственном слове участникам Киевского международного экономического форума перечислил заслуги украинцев перед цивилизацией. По мнению Зеленского, украинцы изобрели вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и другие знаковые вещи.

"Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp", — уверил гостей столицы Зеленский.

Президент уверил участников форума, что они находятся в феноменальной стране, которая одновременно является "одним из самых интересных и привлекательных стартапов".

Зеленский похвалил народ Украины, который представляет высшую ценность в стране.

"Это тот самый made in Ukraine, которым мы гордимся и который предоставляет нам конкурентное преимущество", — сказал Зеленский.