Строить новую жизнь на родине семье Лисовых поможет специальная группа

В Хабаровске встретили Дениса Лисова и его дочерей, которые вернулись домой после драматичной истории в Швеции — с изъятием детей и воссоединением.

В аэропорту их встречают аплодисментами и букетами — школьные друзья Дениса Лисова. И крепкими объятиями — отец. Они не виделись почти 8 лет и пережили так много. Время — строить новую жизнь. На родине.

"Не были дома уже семь лет и семь месяцев. Чувствуем себя нормально, но за перелет очень устали", — признается Денис.

Сразу же на выходе из самолета семью Лисовых встречали представители соцзащиты Хабаровского края. Будут помогать разбираться с формальностями, которые сейчас навалятся. Девочек нужно устроить в школу, в детский сад. А их папе предстоит искать работу. Он — железнодорожник, есть строительные навыки. Надо восстановить паспорт, оформить регистрацию.

Исходя из документов, будет ясно, какие положены пособия и выплаты. Вообще вопросом Лисовых занимается специальная рабочая группа. Уже выписали материальную помощь. А игрушки детям принесли бывшие одноклассницы Дениса.

В Швеции с Дениса Лисова до пор сих не сняли обвинение в том, что он украл детей — своих, родных, отданных шведской службой опеки в мусульманскую семью эмигрантов из Ливана. Потому что у Дениса не было стабильной работы, а его жена тяжело заболела после рождения третьей дочери, и ее поместили в стационар. Теперь впереди долгие международные судебные тяжбы.

"Конечно, мы будем сопровождать, и, если будут поступать запросы от судебных органов, будем высказывать мнение о том, что российские дети — это российские дети", — заявила Виктория Трегубенко, уполномоченный по права ребенка в Хабаровском крае.

Первый день Денис и его дочери проведут у родственников. Какое-то время семья Лисовых будет жить в одном из поселков недалеко от Хабаровска. В краевом центре у Дениса есть жилье, но он намерен заработать на квартиру побольше, чтобы детям было максимально комфортно.