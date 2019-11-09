Исторический день: Индия и Пакистан открыли коридор для паломников-сикхов

Поистине новый мир — это поднимающаяся Азия, где проблемы решают по-новому. Прогресс возможен даже в таком тревожном месте, как граница Индии и Пакистана, где друг друга на прицеле держат военные этих стран. Сикхи получили сегодня лишь коридор.

Толпы зрителей с обеих сторон скандируют патриотических лозунги. На одной стороне кричат: "Индия!", на другой прославляют Пакистан. Этот пропускной пункт Вага-Аттари до недавнего момента — единственный участок границы, где был возможен переход между двумя странами. Спустя 70 с лишним лет после раздела британской Индии конфликт все еще в тлеющий фазе: армии у границы — в постоянной готовности.

Ежедневная церемония спуска флагов и закрытия границы между Индией и Пакистаном на пропускном пункте Вага-Аттари. Показная игра мускулами и символ противостояния непримиримых соседей. Военные двух стран демонстрируют готовность набросится друг на друга, как и сами Индия и Пакистан не снижают градус накала в двусторонних отношениях ни на секунду.

Большинство жителей приграничного с Пакистаном индийского штата Пенджаб исповедуют сикхизм. Самая молодая религия насчитывает 4 сотни лет. Обязательный тюрбан, под ним нестриженные волосы, борода, серебряный браслет и ритуальный кинжал. Все мужчины носят одинаковую фамилию — Сингх. Сикхи живут и в Пакистане, ведь именно на там, в городе Картарпур, родился первый проповедник сикхизма Гуру Нанак Дев — его портреты висят здесь на всех улицах, а последователи готовятся отмечать 550-летие со дня рождения святого — к этой дате и приурочили открытие коридора.

Хармандир-Сахиб — или Золотой храм — главная сикхская святыня в приграничном городе Амритсар на территории Индии. Вторая, а может, и первая по важности для сикхов — в Пакистане, на месте рождения основателя сикхизма Гуру Нанака Дева. Именно для того чтобы паломники-сикхи из двух стран и могли посещать святые места, после долгих согласований Индия и Пакистан открыли этот коридор.

"Я поздравляю сикхских братьев по всему миру! Тысячи верующих смогут совершать паломничество через границу через этот коридор. Я благодарю премьер-министра Пакистана за понимания чувств и потребностей индийцев. Я поздравляю с этим событием и людей по ту сторону границы", — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Беспрецедентные меры безопасности. В Индии опасаются, что через Картарпурский коридор в страну из Пакистана могут проникнуть террористы. Но уже за несколько дней до официального открытия к пропускному пункту начали стягиваться паломники.

"Я молился, чтобы дорога на Картарпур была открыта еще при моей жизни. Не верится, что я наконец-то смогу посетить храм на той стороне и получить благословение Гуру Нанака Дева", — признался один из паломников.

Коридор проходит по знаменитой Великой дороге — древнейшему пути Южной Азии. Сейчас здесь оборудованы пограничные и таможенные пункты. Паломникам выдают визы в ускоренном порядке.

"Сикхи со всей Индии и со всего мира сегодня приехали сюда, чтобы посетить святыню и вознести молитвы за мир в наших странах", — говорят паломники.

Около 25 миллионов последователей. Сикхские общины разбросаны по всему миру. Сегодня каждая из них посчитала необходимым отправить свои делегации на это событие. "Это исторический день для сикхов во всем мире, — говорят паломники. — Это может стать первым шагом для начала мирного процесса между Индией и Пакистаном".

После трех кровопролитных индо-пакистанских войн и бессчетных столкновений на границе открытие Картарпурского коридора может стать самым значимым шагом Пакистана и Индии навстречу друг другу.