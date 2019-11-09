#пахмутовой90

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
9 ноября 201910:57

"Барселона" может лишиться Суареса, бесплатно отпустив в клуб Бекхэма

EPA

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес может сменить клубную прописку и перебраться за океан. Свою карьеру 32-летний уругваец может продолжить в клубе MLS "Интер Майами", владельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Руководители "Барселоны" пока не спешат предлагать Суаресу новый контракт. Действующий истекает летом 2021 года. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на ESPN, в "Барсе" рассматривают возможность продажи нападающего из-за его невозможности стабильно выступать на прежнем уровне.

Сделке между сторонами может помешать желание самого игрока остаться в клубе из столицы Каталонии. Однако ранее Суарес неоднократно заявлял о своем желании поиграть в североамериканской лиге. А каталонцы не собираются препятствовать его желанию и даже готовы отпустить его бесплатно.

Напомним, что Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. За пять лет он провел в сине-гранатовой футболке 172 матча, забив в них 137 голов.

Сейчас

09:20

Семья Лисовых дома: путь на родину занял несколько лет

09:00

Эво Моралес призвал боливийцев к сплочению

07:36

Отец Джулиана Ассанжа опасается за жизнь сына

06:20

Режиссера Романа Полански вновь обвиняют в изнасиловании

05:40

На "Золотой глобус" претендуют 6 российских фильмов

03:57

Дрон парализовал работу японского аэропорта

03:20

На границе с США перехвачена крупная партия кокаина

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Схрон в холодильнике: СК продолжает расследование убийства экс-мэра Киселевска

Схрон в холодильнике: СК продолжает расследование убийства экс-мэра Киселевска

1 час назад
Семья Лисовых дома: путь на родину занял несколько лет

Семья Лисовых дома: путь на родину занял несколько лет

3 часа назад
В Смоленской области глава района погиб, помогая соседям тушить пожар

В Смоленской области глава района погиб, помогая соседям тушить пожар

1 час назад

Трансляции

17:00

Конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2019
20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 10 ноября

16:00

Владимир Путин на юбилейном вечере Александры Пахмутовой
17:00

День сотрудника органов внутренних дел России
Все трансляции
Зеленский: украинцы изобрели компакт-диск, почтовый индекс, трамвай, PayPal и WhatsApp

Зеленский: украинцы изобрели компакт-диск, почтовый индекс, трамвай, PayPal и WhatsApp

1 час назад
Российские фигуристы Синицина и Кацалапов впервые в карьере выиграли золото Гран-при

Российские фигуристы Синицина и Кацалапов впервые в карьере выиграли золото Гран-при

1 час назад
Александра Пахмутова отмечает 90-летие

Александра Пахмутова отмечает 90-летие

49 минут назад
Украина вновь затягивает процесс разведения сил в Донбассе

Украина вновь затягивает процесс разведения сил в Донбассе

4 часа назад
Башар Асад: Европа боится беженцев и поддерживает террористов

Башар Асад: Европа боится беженцев и поддерживает террористов

46 минут назад
Режиссера Романа Полански вновь обвиняют в изнасиловании

Режиссера Романа Полански вновь обвиняют в изнасиловании

6 часов назад
Фейсбук вводит цензуру на имя осведомителя, который подал жалобу на Трампа

Фейсбук вводит цензуру на имя осведомителя, который подал жалобу на Трампа

6 часов назад
На кухнях россиян нашли предметы, которые грязнее унитаза в 200 тысяч раз

На кухнях россиян нашли предметы, которые грязнее унитаза в 200 тысяч раз

1 час назад
Отец Джулиана Ассанжа опасается за жизнь сына

Отец Джулиана Ассанжа опасается за жизнь сына

4 часа назад
Трамп в очередной раз обвинил демократов во лжи

Трамп в очередной раз обвинил демократов во лжи

6 часов назад
90-летие Александры Пахмутовой: "Россия 1" покажет юбилейный концерт в прямом эфире

90-летие Александры Пахмутовой: "Россия 1" покажет юбилейный концерт в прямом эфире

15 часов назад
"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

07.11.2019 12:35
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Прогноз: рубль разглядит в "малой" приватизации альтернативу "большой"

Прогноз: рубль разглядит в "малой" приватизации альтернативу "большой"

42 минуты назад
Еженедельная программа Вести.net от 9 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 9 ноября 2019 года

1 час назад
В борьбу с онкологией вступят ослабленные ротавирусы

В борьбу с онкологией вступят ослабленные ротавирусы

1 час назад
Названы главные автомобильные рынки мира (Россия - в списке)

Названы главные автомобильные рынки мира (Россия - в списке)

1 час назад
Лекарство от старости спасет мозг от деменции

Лекарство от старости спасет мозг от деменции

2 часа назад
Короткий мультик про вязаных котиков бабушки разжалобил зрителей

Короткий мультик про вязаных котиков бабушки разжалобил зрителей

2 часа назад
В Австралии свирепствуют лесные пожары, есть жертвы

В Австралии свирепствуют лесные пожары, есть жертвы

6 часов назад
На "Золотой глобус" претендуют 6 российских фильмов

На "Золотой глобус" претендуют 6 российских фильмов

6 часов назад
Дрон парализовал работу японского аэропорта

Дрон парализовал работу японского аэропорта

8 часов назад
В Чили манифестанты сожгли здание столичного университета

В Чили манифестанты сожгли здание столичного университета

10 часов назад
Питаться или пугаться: в подмосковных лесах растут фиолетовые грибы

Питаться или пугаться: в подмосковных лесах растут фиолетовые грибы

14 часов назад
Появились подробности о состоянии здоровья Игоря Верника

Появились подробности о состоянии здоровья Игоря Верника

14 часов назад
Техновидение. Apple уйдёт из России?!

Техновидение. Apple уйдёт из России?!

19 часов назад
Запатентован интерьер потенциальной "новой Нивы"

Запатентован интерьер потенциальной "новой Нивы"

20 часов назад
Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

Бенедек Чалог и Ольга Ивушейкова исполнят сонаты Баха в "Зарядье"

06.11.2019 14:05
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку