Схрон в холодильнике: СК продолжает расследование убийства экс-мэра Киселевска

Следственный комитет обнародовал кадры, сделанные в ходе расследования уголовного дела, заведенного по факту убийства 59-летнего экс-главы Киселевска в Кемеровской области.

Напомним, что Сергей Лаврентьев был убит в ходе перестрелки, завязавшейся со злоумышленниками, напавшими на его дом в поселке Верх-Чумыш. Бывший градоначальник встретил грабителей с оружием в руках и смог застрелить одного из них, но сам получил ранение, оказавшееся смертельным.

Стражам порядка вскоре удалось установить личности подозреваемых – ими оказались спортсмен, спасатель и бывший десантник. Вскоре правоохранители задержали преступников, уцелевших после нападения.

В настоящее время стало известно, что следователям удалось обнаружить настоящий схрон, принадлежащий налетчикам.

"Необходимо отметить, что обвиняемые приняли все возможные меры к сокрытию оружия и боеприпасов. Так, под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника", — подчеркнули в ведомстве.

Из холодильника были извлечены несколько единиц огнестрельного оружия и патроны, а также – разнообразные предметы, которые могли были использованы злоумышленниками в ходе их противоправной деятельности. В частности, речь идет о наручниках, перчатках и масках.