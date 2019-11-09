Медведев: приятно представлять Россию на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился своими ожиданиями от предстоящего Итогового турнира ATP в Лондоне. Российский теннисист стартует в престижном турнире 11-го ноября матчем против грека Стефаноса Циципаса.

"Мне приятно, что я буду представлять свою страну и надеюсь, что смогу показать хороший теннис и выиграть несколько матчей, — приводит слова Медведева Чемпионат.Com со ссылкой на ATP Tour. – Я все еще уверен в своей игре".

"На парижском Masters я добился не того результата, на который рассчитывал, но такое иногда происходит. Это теннис. В игре против Шарди я упустил свои возможности, а француз провел отличный матч. Сейчас я готовлюсь к первому матчу, чтобы к понедельнику быть в отличной форме".

Помимо Циципаса на Итоговом турнире Медведеву также предстоят поединки против испанца Рафаэля Надаля и Александра Зверева, представляющего Германию. Квартет теннисистов выступает в группе Андре Агасси.

Турнир с призовым фондом в девять миллионов долларов пройдет с 10 по 17 февраля.