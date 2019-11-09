Украинские военные подтвердили готовность к разведению сил в Петровском

Украинские военные готовы начать разведение сил в районе поселка Петровское в Донбассе в субботу, 9 ноября, в полдень по местному времени (13:00 по Москве). Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев.

По его словам, украинская сторона готова в обозначенное время запустить ракету в подтверждение своей готовности к началу разведения сил и средств, и будет ждать зеркального ответа с другой стороны.

О начале разведения сил и средств в Петровском в 13:00 по Москве 9 ноября заявил ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики и полпред ДНР в Контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова подтвердила готовность республики к отводу сил в районе Петровского в этот срок. Сигналом к разведению станут запуски белых ракет.

"Отвод сил в Петровском должен был начаться еще 4 ноября. Была договоренность, что мы не называем эту дату, но президент Украины озвучил. Как положено, мы своевременно выпустили белую сигнальную ракету, но украинские силовики сорвали процесс", — рассказал накануне в эфире программы "60 минут" глава ДНР Денис Пушилин.

Потом в Киеве выразили готовность осуществить развод сил в районе Петровского 8 ноября, не согласовав эту дату с властями Донецкой народной республики. По словам Пушилина, в ДНР "выступили с совершенно обоснованным требованием, чтобы Контактная группа обозначила новую, устраивающую всех, дату отвода сил".