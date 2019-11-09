Орешкин: через несколько лет ИИ качественно изменит жизнь россиян

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в субботу выступил на форуме ARTIFICIAL INTELLIGENCE JOURNEY 2019 и призвал не бояться развития искусственного интеллекта. По словам Орешкина, цифровые технологии не сократят количество рабочих мест, а, наоборот, создадут их.

Следовательно, отметил Орешкин, ИИ является благом для России, которое позволит людям в нашей стране развиваться.

"Мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, это рабочие места, на которые сложно найти людей", — отметил Орешкин.

Министр ожидает эффекта от внедрения прорывных технологий не ранее, чем через пять лет, ведь экономику нужно подготовить. Зато потом, повлияв на макроуровень, искусственный интеллект изменит общее качество жизни россиян.

"Мы можем ставить вопросы о той же четырехдневной рабочей неделе, о безусловном базовом доходе. О тех вещах, которые будут позволять более равномерно распределять в обществе эффекты от технологий", — отметил Орешкин.

На международном форуме 8-9 ноября в Москве участники обсудят воплощение национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, пишет ТАСС.