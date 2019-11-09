Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Ориентировку на розыск и задержание Вихарева Андрея Геннадиевича 1969 года рождения распространило МУ МВД России "Щелковское", рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Вместе с Вихаревым объявлен в розыск Алексей Деньгин 1983 года рождения. По данным ориентировки, их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (статья 159 и часть 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ).

В четверг, 7 ноября, сообщалось о задержании Вихарева по подозрению в должностных преступлениях и о том, что с ним ведутся следственные действия. В администрации Истры и в доме Вихарева проходили обыски.

Бывшему главе Истры 50 лет. В 2009-2011 годах он был депутатом в Жуковском, с октября 2014 года исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, в 2018 году возглавил Волоколамский район, затем — подмосковную Истру. В конце сентября 2019 года пост мэра Истры Вихарев покинул.