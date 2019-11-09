УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в США

Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает проведение финала Лиги чемпионов в США. Речь идет о решающем матче турнира в 2024 году. В качестве одного из потенциальных мест проведения рассматривается "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси.

О планах УЕФА стало известно после того, как представляющее коммерческие интересы Союза агентство из Швейцарии известило об этом потенциальных партнеров и правообладателей СМИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. Стороны ведут переговоры.

Напомним, что ранее УЕФА всегда выбирала один из европейских городов в качестве хозяина финального матча Лиги чемпионов. Если стороны договорятся о проведении матча в США, то это станет первым финалом за пределами Старого света.