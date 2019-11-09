Жители ДНР и ЛНР хотят стать частью России

Большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик хотя видеть эти территории в составе Российской Федерации. Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего, за вхождение ЛНР и ДНР в состав России высказались 50,9 процента донбассцев, плюс 13,4 процента также хотят объединения, но с особым статусом. В целом, 64,3 процента местных жителей поддерживают воссоединение, пишет РИА Новости. Свое будущее с Украино связывают 18,5 процента принявших участие в опросе. Полной независимости хотят 16,2 процента жителей региона.

Исследование общественного мнения проводилось с 7 по 31 октября этого года Украинским институтом и изданием "Зеркало недели". Интервью взяты у 1606 респондентов: 800 - в ЛНР и 806 - в ДНР.