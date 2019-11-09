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9 ноября 201913:28

Замглавы Минздрава рассказал о "реальном снижении" потребление алкоголя в России

Гавриил Григоров/ТАСС

В России в 2003-2017 годах более чем на 70 процентов снизилась смертность от алкогольных отравлений. Такие данные привел в своем телеграм-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По его словам, число алкогольных психозов за этот период снизилось на 80 процентов, а алкогольных заболеваний печени — более чем на 20 процентов. Это, по мнению замминистра, доказывает: потребление алкоголя в стране реально снижается, а не уходит в тень.

В июне на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на Петербургском международном экономическом форуме Салагай сообщил, что в России стали реже умирать мужчины трудоспособного возраста. По его словам, с 2012 года смертность среди этой категории населения сократилась на 18 процентов.

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