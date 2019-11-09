Президент "Наполи" не станет увольнять Анчелотти из-за их конфликта

Президент итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отказался от идеи отправления в отставку главного тренера Карло Анчелотти. К такому решению босса неаполитанцев привели консультации с юристами.

Ранее между строптивым боссом "Наполи" и тренером произошло недопонимание: глава клуба остался недоволен результатами команды и на пять дней хотел запереть команду на базе. Однако это намерение не нашло понимания не только у футболистов, но и у Анчелотти.

После предыдущего матча "партенопейцев" в Лиге чемпионов против "Зальцбурга" (1:1) наставник клуба не явился на пресс-конференцию, а позицию несогласия всего коллектива выразил капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье.

В итоге вместо поездки на базу на клубном автобусе сразу после лигочемпионской встречи все расселись по своим личным автомобилям и разъехались по домам.