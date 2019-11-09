Объявленного в розыск бывшего мэра Истры подозревают в крупном мошенничестве

Бывшего мэра подмосковной Истры, который скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск, подозревают в крупном мошенничестве. Вместе с Вихаревым объявлен в розыск Алексей Деньгин 1983 года рождения.

Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (статья 159 и часть 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ).

По данным информированного источника "Интерфакса", Вихарева подозревают в присвоении средств, выделенных по муниципальным контрактам на благоустройство территорий. Нанесенный бывшим главой города ущерб оценивается по меньшей мере в 100 миллионов рублей.

По словам источника, в уголовном деле пять фигурантов, из которых задержаны трое — заместитель Вихарева и два предпринимателя. Сам Вихарев и еще один бизнесмен, участвовавший в преступных схемах, ударились в бега и объявлены в розыск.

По версии следствия, присвоенные деньги Вихарев переводил в аффилированные структуры. В деле несколько эпизодов, так что сумма ущерба может возрасти. Официальным подтверждением приводимой информации агентство не располагает.

В четверг, 7 ноября, сообщалось о задержании Вихарева по подозрению в должностных преступлениях и о том, что с ним ведутся следственные действия. В администрации Истры и в доме Вихарева проходили обыски. По сообщению РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации Московской области, до того, как скрыться от следствия, бывший глава Истры находился под подпиской о невыезде.