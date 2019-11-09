Ополченцы ДНР покинули Петровское и забрали гранатомет

Из населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе, где в субботу, 9 ноября, началось разведение сил и средств противоборствующих сторон, выведены 14 бойцов Народной милиции ДНР. Они забрали с собой один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет, сообщил глава представительства республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

За процессом разведения наблюдают представители СМИ ОБСЕ, они переписывают номера отводимых вооружений, пишет "Интерфакс".

Украинская сторона также отводит силы и средства на заранее определенные позиции. Заместитель командующего штабом силовой операции в Донбассе Богдан Бондар проинформировал, что украинские военнослужащие отходят на расстояние от 600 метров до 1 километра.

Он напомнил, что на отвод сил и средств выделены три дня, таким образом, люди и техника должны переместиться на определенные позиции в срок до 12 часов (13 по Москве) 12 ноября. Разминирование местности в этом районе должно быть завершено в течение 25 дней, добавляет ТАСС.

Ранее в субботу ополченцы ДНР и украинские военные обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения, и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское. Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 километра от линии разграничения.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже состоялось на участках в районе поселка Станица Луганская и в районе города Золотое Луганской области. Разведение — одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".