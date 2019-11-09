5000 билетов за сутки: первый поезд отправится в Крым 23 декабря

Более 5 тысяч железнодорожных билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно продано за первые сутки продаж, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Порядка 6% билетов — детские. Продажи билетов стартовали вчера, 8 ноября, в 8 часов утра по Москве. Причем первый билет был куплен уже в 8.01.

На поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, самый высокий спрос. Так, самым востребованным стал маршрут Москва — Симферополь. Наиболее активно билеты покупаются в железнодорожных кассах Москвы и Московской области.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. На следующий день отправится поезд из Москвы. Московский состав проведет в пути на 10 часов меньше, однако первым проедет по самому длинному в Европе Крымскому мосту питерский состав. Поезда будут курсировать ежедневно: из Москвы — с Казанского вокзала, из Петербурга — с Московского. Билеты стартуют от 3 тысяч рублей в плацкартном вагоне и от 10 тысяч в СВ. Выполнять пассажирские перевозки будут поезда "Таврия".

Открытие железнодорожного сообщения с Крымом разгрузит автомобильную часть моста, движение по которому началось в прошлом году.