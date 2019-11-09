Чубайс прокомментировал свои слова в фильме о развале СССР

"Передергиванием фактов" назвал глава "Роснано" Анатолий Чубайс публикацию рядом СМИ его высказываний из фильма "Гибель империи" о жизни в Советском Союзе и развале СССР. Высказывание о том, что вся жизнь в СССР была построена на лжи, и это понимали все, кроме "нескольких сотен тысяч идиотов", Чубайс через своего представителя назвал "вырванной из контекста фразой из фильма шестилетней давности". Комментарий главы "Роснано" приводит РИА "Новости".

По мнению Чубайса, советские граждане были лентяями, а началось все с крестьянства. В сложившейся ситуации Чубайс винит руководство СССР. По его словам, в его жизни "ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось".

Чубайс охарактеризовал как "суть советского человека, суть советской власти" пример того, что вместо работы за 140 рублей можно получать 110, зато "делать ничего не надо".

Фильм Алексея Пивоварова "Егор Гайдар: гибель империи" был показан по одному из российских телеканалов в ноябре 2013 года. 7 ноября этого года в годовщину Октябрьской революции фильм с предисловием автора был опубликован на YouTube.