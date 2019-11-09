Фатальное падение мотоциклиста с эстакады в Москве попало на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего днем в минувшую пятницу, 8 ноября, на Рябиновой улице в Москве.

Мотоциклист заехал на эстакаду, однако, по неустановленной пока причине, не справился с управлением и врезался в ограждение.

После столкновения байкер слетел со своего транспортного средства и, перевалившись через барьер, рухнул вниз.

В результате инцидента пострадавший получил критические травмы и скончался на месте ДТП, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.