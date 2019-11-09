Силы ДНР полностью ушли из Петровского, а украинцы задержались

Вооруженные силы Донецкой народной республики полностью покинули село Петровское. Об этом в субботу сообщили в Совместном центре по контролю и координации. Операция была завершена к 15.00 по московскому времени по устранения мелких нарушений. Армии Украины необходимо еще три дня на завершение отвода подразделений.

Разведение подразделений сторон конфликта прошло в субботу в поселках Богдановка и Петровское. ДНР вывела из Петровского 14 солдат, один автоматический гранатомет станковый, один крупнокалиберный пулемет.

Со стороны Украины поселок покинут 42 военнослужащих, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.