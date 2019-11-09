"Динамо" на выезде обыграло "Рубин"

Субботняя программа 16-го тура чемпионата России по футболу стартовала матчем в Казани, где "Рубин" принимал московское "Динамо". Встреча завершилась победой футболистов столичного клуба с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного и победного гола бело-голубых стал польский полузащитник "Себастьян Шиманьски. На 23 минуте матча он был выведен один на один с вратарем "Рубина", обошел его и пробив по воротам, которые еще пытались предотвратить гол, но неудачно.

Позже встреча омрачилась двумя удалениям, когда сначала на 45 минуте красную карточку получил казанец Александр Зуев, а на 66 минуте красный свет перед собой увидел динамовец Иван Ордец. Но на итоговый счет удаления не повлияли.

Благодаря этой победе "Динамо", проводившее первый матч под руководством утвержденного главным тренером Кирилла Новикова, вырвалось из зоны вылета. Теперь у бело-голубых 18 очков и 11 место. "Рубин" же напротив в эту опасную зону опустился – у него в активе 17 очков и 13 место.