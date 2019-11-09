Лазукин замкнул Топ-10 на Гран-при Китая по фигурному катанию

В китайском Чунцине продолжается четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. В субботу состоялись выступления в мужской части соревнований. Фигуристы демонстрировали свои произвольные программы. В их числе был и россиянин Андрей Лазукин.

21-летний фигурист из России по итогам двух прокатов завершил выступления с десятым результатом. Его результат составил 210,01 балла.

Победу праздновал хозяин этапа китаец Боян Цзинь (261,53). Второе место – у еще одного китайца Янь Ханя (249,45), третье – у итальянца Маттео Риццо (241,88).