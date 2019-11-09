Экс-глава Элисты задержан за злоупотребление полномочиями

Бывший председатель Элистинского городского собрания — глава города Элиста подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте регионального Следкома.

Фамилия чиновника пока не называется, известно, что его подозревают в отчуждении муниципального автомобиля "Тойота-Камри" в пользу родственника. Тем самым государству причинен имущественный вред. Преступление произошло пять лет назад. Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).