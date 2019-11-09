Более тридцати человек пострадали в аварии с туристическим автобусом в Германии

Утром в субботу, 9 ноября, в Германии, на трассе А1 между коммунами Штапельфельд и Барсбюттель в районе Гамбурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают местные СМИ, автобус, перевозивший туристическую группу из Польши, вылетел с автострады, пробил ограждение, и перевернулся.

В результате инцидента пострадали 32 человека из 46, находившихся в салоне транспортного средства. Все они получили сравнительно легкие травмы.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.